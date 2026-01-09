Monopattini elettrici arrivano targa e assicurazione obbligatorie | cosa cambia da primavera

A partire dalla primavera, i monopattini elettrici dovranno essere dotati di targa e assicurazione obbligatorie. Questa novità introduce una regolamentazione più chiara e strutturata, dopo anni di assenza di norme precise e di difficoltà nei controlli. Le nuove disposizioni mirano a garantire maggiore sicurezza per utenti e cittadini, definendo un quadro normativo più efficace per l’uso di questi mezzi in città.

Targa e assicurazione per i monopattini elettrici. Cambiano le regole, dopo anni di vuoti normativi, sperimentazioni e controlli difficili. Dalla primavera, salvo ulteriori slittamenti tecnici, per chi circola con i monopattini elettrici scatterà l’obbligo di targa e assicurazione. Monopattini elettrici: in primavera scatta l’obbligo della targa. L’obbligo di targa per i monopattini elettrici formalmente è stato deciso nel 2024, con la legge 177, che ha riformato il Codice della strada. Per mesi, però, la norma è rimasta sulla carta, in attesa dei decreti attuativi. Poi a ottobre 2025 è arrivato il passaggio chiave con il decreto ministeriale (pubblicato in Gazzetta Ufficiale a novembre 2025), che ha definito le regole pratiche. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Monopattini elettrici, arrivano targa e assicurazione obbligatorie: cosa cambia da primavera Leggi anche: Monopattini elettrici, quando scatta l’obbligo di targa e cosa rischia chi non ce l’ha Leggi anche: Mobilità e norme sulla sicurezza. Monopattini: ’targa’ e assicurazione La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Monopattini, arrivano le regole per mettere la targa. E anche le sanzioni. Monopattini, arrivano le regole per mettere la targa. E anche le sanzioni - Si può scegliere dove ritirarlo tra la Motorizzazione e le agenzie di pratiche auto ... repubblica.it

Monopattini elettrici, quando scatta l’obbligo di targa e cosa rischia chi non ce l’ha - Il nuovo Codice della strada ha introdotto degli obblighi in più per i monopattini elettrici, e ora si avvicina la loro applicazione definitiva ... fanpage.it

Monopattini elettrici, conto alla rovescia per la targa: regole, costi e sanzioni - La micromobilità cambia volto: targa e assicurazione per i monopattini elettrici stanno per diventare obbligatorie in tutta Italia. greenme.it

Dal 2026 scatta l’obbligo di targa per i monopattini elettrici: previsto anche il pagamento dell’assicurazione e multe fino a 400 euro per chi è fuori regola. Cosa cambia davvero con il nuovo Codice della strada: https://fanpa.ge/0tpSa - facebook.com facebook

Approvato dalla #Giuntacomunale l’affidamento in concessione del servizio pubblico locale di #mobilità in sharing di biciclette - muscolari ed elettriche - e monopattini elettrici. Il sistema di sharing funzionerà prevalentemente in modalità station-based, co x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.