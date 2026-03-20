Monete nella palude | Fed e Bce evitano scossoni all’economia reale

In un clima di grande incertezza, la Federal Reserve e la Banca centrale europea continuano a muoversi senza creare scossoni evidenti sull’economia reale. Le decisioni prese da entrambi gli enti sono spesso contraddittorie e difficili da prevedere, mentre le azioni adottate dagli stati sovrani e da enti simili risultano molto variabili e imprevedibili in un contesto globale caratterizzato da comportamenti contrastanti.

In un tempo particolarmente agitato dai comportamenti più vari e accomunati da una serie molto lunga di atteggiamenti contraddittori, sono particolarmente aleatorie le azioni che vengono preparate da ciascuno stato sovrano e da enti con caratteristiche molto simili. Rimanendo con l’attenzione particolarmente viva sul Vecchio Continente, quindi anche sull’Inghilterra, nelle ultime ore si possono riscontrare i risultati di comportamenti coerenti, improntati oltreché da altri fattori, anche da dosi massicce di buon senso. Questi i fatti. L’altro giorno la Fed, tra le notizie strillate oltre l’Atlantico, ha dato le sue. Questa volta riguardavano il costo del denaro, più precisamente quello del dollaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Fed: Bce e banche centrali a sostegno di Powell nella disputa contro TrumpA ribadire l’importanza di salvaguardare la Fed (Federal Reserve System) sembrerebbero essere tutte le banche centrali del mondo. Fed: Bce e banche centrali difendono Jerome PowellIl Consiglio direttivo della Bce ed i governatori di alcune più importanti banche centrali globali si schierano a difesa di Jerome Powell nella...