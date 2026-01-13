Fed | Bce e banche centrali difendono Jerome Powell

Il Consiglio direttivo della Bce e diverse banche centrali mondiali hanno espresso sostegno a Jerome Powell, presidente della Federal Reserve, in risposta alle pressioni politiche. Le istituzioni chiedono di mantenere l’indipendenza della Federal Reserve, sottolineando l’importanza di un approccio autonomo nella gestione della politica monetaria. Questa posizione evidenzia il rilievo del principio di indipendenza delle banche centrali nel garantire stabilità economica e finanziaria a livello globale.

Il Consiglio direttivo della Bce ed i governatori di alcune più importanti banche centrali globali si schierano a difesa di Jerome Powell nella contesa con il presidente Usa Donald Trump e chiedono di preservare l'indipendenza della Federal Reserve. «Esprimiamo piena solidarietà al Federal Reserve System e al suo presidente Jerome Powell. L'indipendenza delle banche centrali è un pilastro fondamentale.

Attacco alla Fed: consiglio Bce e governatori banche centrali a sostegno di Powell - "Siamo in piena solidarietà con il Sistema della Federal Reserve e con il suo presidente Jerome H. ilsole24ore.com

Bce, BoE e altre banche centrali a sostegno di Powell contro Trump: “Preservare l’indipendenza della Fed”. Chi ha firmato la lettera - Lettera congiunta a sostegno di Powell attaccato da Trump da parte di Bce, BoE e altre banche centrali: "Piena solidarietà con il Sistema della Federal Reserve e con il suo presidente Powell. msn.com

Sono certo che un discreto numero di beoti diranno che è una reazione di "casta". Il che potrebbe anche starci, ma provate con banche centrali sottomesse alla politica. x.com

Scontro #Trump #Powell. Dopo l'avvio di un'inchiesta penale sul capo della Fed, le principali banche centrali del mondo si schierano con il collega USA con un messaggio di solidarietà. Lo scrive il Financial Times. Per il segretario al Tesoro Bessent l'inchies - facebook.com facebook

