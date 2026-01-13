Fed | Bce e banche centrali a sostegno di Powell nella disputa contro Trump

L'articolo analizza come la Bce e altre banche centrali si siano schierate a sostegno di Jerome Powell nella sua gestione della politica monetaria. La disputa tra il presidente degli Stati Uniti e Powell riguarda le decisioni sui tassi di interesse, con Trump che sollecita un taglio significativo. La posizione delle istituzioni europee evidenzia l'importanza di un approccio coordinato nel contesto delle sfide economiche globali.

