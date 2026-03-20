Ai Mondiali indoor di atletica 2026, in corso a Torun, in Polonia, la squadra azzurra si prepara a un debutto intenso. Nella prima giornata, gli atleti Diaz e Dallavalle sono già in gara, pronti a competere per ottenere una medaglia. La manifestazione si svolge presso la Kujawsko-Pomorska Arena e continuerà fino a domenica 22 marzo.

Si preannuncia una prima giornata piuttosto intensa per la squadra azzurra impegnata ai Campionati Mondiali indoor di atletica 2026, che si terranno presso la Kujawsko-Pomorska Arena di Torun (in Polonia) fino a domenica 22 marzo. Attesi nel complesso 12 atleti italiani nel corso di questo day-1 in cui verranno assegnati i primi quattro titoli della rassegna iridata al coperto: salto in alto donne, getto del peso donne, salto triplo uomini e 60 metri uomini. Oltre a queste gare si disputeranno le prime quattro prove dell’eptathlon (con Dario Dester come rappresentante azzurro) ed i turni preliminari di altre specialità. L’evento clou in casa... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mondiali indoor atletica 2026: subito Diaz e Dallavalle a caccia di una medaglia!

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