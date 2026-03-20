LIVE Atletica Mondiali indoor 2026 in DIRETTA | subito Andy Diaz e Andrea Dallavalle!

Benvenuti alla diretta della prima giornata dei Campionati Mondiali di atletica indoor 2026, che si tengono a Torun, in Polonia. Subito all'apertura, sono scesi in pista Andy Diaz e Andrea Dallavalle, pronti a competere nelle rispettive discipline. Seguite con noi gli sviluppi delle gare e gli aggiornamenti in tempo reale. La manifestazione è iniziata con grande entusiasmo e coinvolgimento da parte degli atleti presenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Campionati Mondiali di atletica indoor 2026 in programma a Torun in Polonia. A un anno di distanza dai Mondiali indoor di Nanchino (recuperati dopo la fine della pandemia) e a due dai Mondiali di Glasgow, la massima rassegna globale al coperto torna in Europa, nell’impianto di Torun già teatro degli Europei 2021, nella regione polacca di Kujawy Pomorze, per il Mondiale indoor numero tre in altrettanti anni, edizione n. 21 in totale. In rappresentanza di 118 paesi, l’unico evento globale in pista del calendario 2026 vedrà impegnati 674 atleti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: subito Andy Diaz e Andrea Dallavalle! Articoli correlati Leggi anche: LIVE Atletica, Campionati Italiani indoor 2026 in DIRETTA: Dosso vince in controllo, sfida Dallavalle-Diaz LIVE Atletica, Campionati Italiani indoor 2026 in DIRETTA: Dosso vince in controllo, Dallavalle batte Diaz18:31 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale dei Campionati Italiani indoor di atletica. Tutti gli aggiornamenti su Andy Diaz Temi più discussi: Dove vedere in tv Andy Diaz oggi, Mondiali indoor atletica 2026: orario, avversari, streaming; Date e orari delle gare dei Mondiali indoor di atletica; Mondiali indoor: Diaz e Dallavalle nel triplo, è caccia al podio: Sereni. E tocchiamo ferro...; LIVE! Day1: si parte con l'Heptathlon e le batterie di 60, 400 e 800. Dove vedere in tv Andy Diaz oggi, Mondiali indoor atletica 2026: orario, avversari, streamingAndy Diaz è uno dei favoriti principali per le medaglie in vista della gara maschile di salto triplo valevole per i Campionati Mondiali indoor di atletica 2026, che si terrà stasera (dalle ore 19.35) ... oasport.it Quando gareggia Andy Diaz ai Mondiali indoor di atletica 2026: orari, programma, streamingAndy Diaz sarà una delle punte di diamante dell'Italia ai Mondiali Indoor 2026 di atletica, che si disputeranno a Torun (Polonia) nel weekend del 20-22 ... oasport.it Andy Diaz convocato ai campionati del mondo indoor di Torun - facebook.com facebook