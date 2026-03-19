Ai Mondiali indoor di salto triplo, Diaz e Dallavalle rappresentano l’Italia con la speranza di conquistare un podio. I gemelli azzurri sono tra i favoriti: Andy, campione uscente, e Andrea, vice iridato all’aperto, si allenano con serenità e attenzione. Entrambi hanno espresso cautela e fiducia nelle proprie capacità prima della competizione.

Tocca subito a loro: tocca subito a Andy Diaz e ad Andrea Dallavalle, i gemelli azzurri del triplo. Venerdì, nella prima giornata dei Mondiali indoor di Torun, in Polonia, sarà la loro finale, tra le quattro in programma, a calamitare le maggiori attenzioni italiane. Si partirà alle 19.35. Andy si presenta da campione uscente: a Nanchino 2025, due settimane dopo la conquista del titolo europeo, volando fino a 17.80, fece un capolavoro. Andrea è vice iridato all’aperto: in settembre, a Tokyo, con 17.64, ha centrato la gara capolavoro. Entrambi, anche se reduci da una stagione con un’unica gara all’attivo - gli Assoluti di Ancona di due weekend fa - sono qui per giocare carte pesanti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mondiali indoor: Diaz e Dallavalle nel triplo, è caccia al podio: "Sereni. E tocchiamo ferro..."

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