Mondiali d' atletica Andy Diaz vince l' oro nel salto triplo Settimo l' altro italiano Dallavalle

Durante i Mondiali indoor di Torun, Andy Diaz Hernandez ha vinto la medaglia d’oro nel salto triplo, mentre l’atleta italiano Dallavalle si è piazzato in settima posizione. La gara si è svolta con i primi tentativi di Diaz Hernandez, che hanno portato a una misura di 17 metri. La competizione ha visto anche altri atleti tentare di superare le proprie prestazioni.

Andy Diaz Hernandez ha conquistato l'oro nel salto triplo maschile ai Mondiali indoor di Torun. L'italo-cubano al primo salto ha fatto registrare la misura di 17.47, che è bastata a. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Mondiali d'atletica, Andy Diaz vince l'oro nel salto triplo. Settimo l'altro italiano Dallavalle Articoli correlati Mondiali indoor atletica 2026: gli avversari di Andy Diaz nel salto triploObiettivo back-to-back ai Campionati Mondiali indoor nel salto triplo per Andy Diaz, che si presenta a Torun questo weekend con il sogno di bissare... Leggi anche: Andrea Dallavalle batte Andy Diaz e si laurea campione italiano indoor di salto triplo Aggiornamenti e notizie su Andy Diaz Temi più discussi: Atletica, Andy Diaz: Sono sereno. Voglio godermi Mondiale e vincere nel triplo; Mondiali indoor atletica 2026: gli avversari di Andy Diaz nel salto triplo; Uomini: Furlani e Diaz da campioni del mondo; Convocati Italia ai Mondiali di Atletica 2026 indoor: Kelly Doualla da record, l'elenco completo. LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: ANDY DIAZ SI CONFERMA D’ORO! Misura inattaccabile!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL RISULTATI DEL MATTINO 21.22. Questi i protagonisti della finale dei 60: 1 Emmanuel Eseme CMR 6.52 2 Taymir ... oasport.it Il triplista italiano Andy Díaz Hernández ha vinto la medaglia d’oro nel salto triplo ai Campionati del mondo di atletica leggera indoorL’atleta italiano Andy Díaz Hernández ha vinto la medaglia d’oro nel salto triplo ai Campionati del mondo di atletica leggera indoor in corso a a Torun in Polonia. Lo ha fatto con un salto di 17,47 me ... ilpost.it DIAZ OROOOOOOOOOOOOOOOOOOO CAMPIONE DEL MONDO BIS DOPO 364 GIORNI A Torun (Polonia) Andy Diaz si ripete: con 17,47 è ancora medaglia d'oro del triplo ai Mondiali indoor dopo Nanchino 2025. Andrea Dallavalle settimo con 16,90 #a - facebook.com facebook