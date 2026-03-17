Ai Mondiali indoor di atletica 2026 a Torun, Andy Diaz gareggia nel salto triplo con l’obiettivo di confermarsi campione mondiale, dopo aver vinto l’edizione precedente a Nanchino. Lo sprinter cubano si presenta alla competizione con la volontà di ottenere un secondo titolo consecutivo nel salto triplo. Tra i concorrenti in gara ci sono altri atleti di alto livello pronti a sfidarlo sul podio.

Obiettivo back-to-back ai Campionati Mondiali indoor nel salto triplo per Andy Diaz, che si presenta a Torun questo weekend con il sogno di bissare il titolo iridato al coperto conquistato un anno fa a Nanchino. Nel 2025 l’italo-cubano dominò la stagione invernale (doppietta Europeo-Mondiale saltando 17.71 e 17.80) per poi venire rallentato in estate da una fastidiosa pubalgia che ha condizionato negativamente il suo avvicinamento alla rassegna iridata outdoor di Tokyo. In Giappone non fu capace di esprimersi al top del potenziale, dovendo accontentarsi di un comunque buon sesto posto (alla luce dei suoi problemi fisici), ma la speranza è che nella off-season sia riuscito finalmente a mettersi alle spalle la pubalgia in vista del 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mondiali indoor atletica 2026: gli avversari di Andy Diaz nel salto triplo

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