Mondiali atletica indoor al via oggi | il programma e dove vedere gli italiani in gara

Oggi, venerdì 20 marzo, cominciano a Torun i Mondiali di atletica indoor 2026, che dureranno fino a domenica 22 marzo. La competizione prevede l’assegnazione di 27 titoli iridati suddivisi tra prove individuali e a squadre. La manifestazione si svolge in Polonia e coinvolge atleti provenienti da diverse nazioni. Tra gli eventi in programma ci sono varie discipline di corsa, salto e getto.

(Adnkronos) – Al via oggi, venerdì 20 marzo, i Mondiali di atletica indoor 2026 a Torun. Saranno 27 i titoli iridati al coperto – tra prove individuali e a squadre – assegnati nella località polacca in tre giorni, fino a domenica 22 marzo. Per l'Italia, subito carte importanti nel giorno del debutto, con Andrea Dallavalle e Andy Diaz pronti a regalare emozioni nel salto triplo. Ecco gli atleti italiani impegnati, gli orari di giornata e dove vedere le competizioni in diretta tv e streaming. Ecco gli italiani in gara oggi ai Mondiali di atletica indoor a Torun: 10.05 Eptathlon, 60 metri: Dester 10.20 60 metri (maschile), batterie: Ceccarelli e Randazzo 10. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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