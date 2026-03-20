Mondiali di atletica il programma degli italiani in gara oggi 20 marzo e dove vederli in TV | Diaz e Dallavalle in finale nel salto

Oggi ai Mondiali di atletica a Toru sono in programma le gare degli italiani, con Diaz e Dallavalle che si contenderanno la finale nel salto triplo. La giornata prevede anche altre competizioni italiane, e gli eventi saranno trasmessi in diretta su canali televisivi e piattaforme streaming. L’intero programma include diverse prove con atleti italiani impegnati nelle varie discipline.

Il programma di oggi ai Mondiali di Atletica di Toru?: orari degli italiani in gara, la finale del triplo e dove vedere l'evento in TV e streaming. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Mondiali atletica indoor 2026 oggi (20 marzo): orari, tv, streaming, italiani in garaOggi venerdì 20 marzo si aprono i Mondiali Indoor 2026 di atletica: sarà Torun (Polonia) a ospitare la rassegna iridata al coperto, che si... Olimpiadi 2026, il programma di oggi 20 febbraio: gli italiani in gara, orari e dove vederliHome > Sport > Sport invernali > Olimpiadi 2026, il programma di oggi 20 febbraio: gli italiani in gara, orari e dove vederli Oggi, 20 febbraio,... Milano Cortina 2026, per Francesca Lollobrigida oro nel giorno del suo 35° compleanno Tutto quello che riguarda Mondiali di atletica il programma degli... Temi più discussi: Mondiali di Atletica indoor 2026: programma, convocati dell'Italia, dove vedere le gare in diretta tv e streaming; Mondiali indoor: gli azzurri per Torun; Atletica, su Sky i Mondiali Indoor al via questo weekend e gli Europei di questa estate; Atletica, Mondiali indoor: Battocletti e Furlani guidano un'Italia che sogna in grande. Quando gareggia Mattia Furlani ai Mondiali indoor di atletica 2026: orari, programma, streamingMattia Furlani sarà una delle punte di diamante dell'Italia ai Mondiali Indoor 2026 di atletica, che si disputeranno a Torun (Polonia) nel weekend del ... oasport.it Mondiali di atletica: gli Azzurri in garaSono 26 gli Azzurri in gara questo weekend ai Campionati Mondiali indoor di atletica. Presenti tutti i big da Furlani e Battocletti a Fabbri e Dosso. Esordio per Doualla TORUN (POLONIA) – Inizia il pr ... ilnuovoterraglio.it L’Italia sogni i playoff ai mondiali Le azzurre capitanate da Stefania Constantini sono ancora in corsa per un posto ai playoff dei Mondiali di Calgary, in Canada, grazie alla vittoria per 8-1 contro una spenta Danimarca - facebook.com facebook CORAGGIO La vittoria contro gli Stati Uniti tiene vivo il sogno delle azzurre ai Mondiali di curling! Il sesto posto è a portata di mano: per arrivarci serviranno quattro gare perfette! La Nazionale affronta oggi alle 16 la Danimarca, nella notte italiana la Sc x.com