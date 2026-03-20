Mondiali 28 convocati dell’Italia per i playoff | la novità è Palestra Tornano Chiesa Scalvini e Pisilli

Il commissario tecnico ha scelto 28 giocatori per i playoff dei Mondiali, con una novità rappresentata da Palestra. Tra i convocati tornano Chiesa, Scalvini e Pisilli, mentre altri calciatori già noti sono stati confermati. La partita si giocherà giovedì 26 marzo alle ore 20 e sarà valida per la qualificazione alla fase finale del torneo.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sono 28 gli azzurri convocati dal Ct Gennaro Gattuso per l’ Italia impegnata giovedì 26 marzo (ore 20.45, diretta Rai 1) allo Stadio di Bergamo nella semifinale degli spareggi verso il Mondiale contro l’Irlanda del Nord. Il volto nuovo è quello di Marco Palestra, difensore del Cagliari classe 2005 alla prima chiamata in Nazionale maggiore. Torna a vestire la maglia azzurra Federico Chiesa, campione d’Europa nel 2021 e lontano dalla Nazionale da EURO 2024. Prima convocazione con Gattuso anche per Giorgio Scalvini e Niccolò Pisilli, assenti rispettivamente dal marzo e dal novembre 2024. (ANSA). L'articolo Mondiali, 28 convocati dell’Italia per i playoff: la novità è Palestra. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Mondiali, 28 convocati dell’Italia per i playoff: la novità è Palestra. Tornano Chiesa, Scalvini e Pisilli Articoli correlati I convocati dell’Italia per i playoff: Gattuso richiama Scalvini, Pisilli e Chiesa. C’è un nome nuovoPrende forma la “missione Mondiale” della Nazionale italiana di calcio, che da domenica sera si ritroverà al Centro Tecnico Federale di Coverciano... Convocati Italia playoff Mondiali, la lista ufficiale di Gattuso: sorpresa Palestra, torna Chiesa! Chi sono gli esclusi del ct azzurroCalciomercato Atalanta, via al piano per il 2026/27: pronti 6 rinnovi! Ma un big è pronto a dire addio, futuro già definito. Approfondimenti e contenuti su Tornano Chiesa Temi più discussi: Obiettivo Mondiale. Ventotto convocati per i play-off: la novità è Palestra, torna Chiesa; Playoff Mondiale, i convocati di Gattuso per Italia-Irlanda del Nord: c'è Palestra, torna Chiesa; L'Italia di Gattuso verso il playoff, ottimismo per Tonali; Italia, ecco la lista dei convocati di Gattuso: prima chiamata per Palestra, ritorno di Chiesa. Mondiali, i 28 convocati dell’Italia per i playoff con l'Irlanda del NordDiramata la lista dei convocati del ct Gattuso: in Nazionale tornano Chiesa, Scalvini, e Pisilli. Palestra la novità ... giornaledibrescia.it Mondiali: 28 convocati dell'Italia per i playoff, la novità è Palestra(ANSA) - ROMA, 20 MAR - Sono 28 gli azzurri convocati dal Ct Gennaro Gattuso per l'Italia impegnata giovedì 26 marzo (ore 20.45, diretta Rai 1) allo Stadio di Bergamo nella semifinale degli spareggi v ... msn.com Diramata la lista dei convocati del ct Gattuso: in Nazionale tornano Chiesa, Scalvini, e Pisilli. Palestra la novità - facebook.com facebook Italia, ecco i 28 convocati di Gattuso: Palestra in lista, tornano Chiesa, Scalvini e Pisilli x.com