I convocati dell’Italia per i playoff | Gattuso richiama Scalvini Pisilli e Chiesa C’è un nome nuovo

La Nazionale italiana di calcio si prepara per i playoff di qualificazione ai Mondiali del 2026, con il ritiro al Centro Tecnico Federale di Coverciano previsto per domenica sera. Il commissario tecnico ha convocato diversi giocatori, tra cui Scalvini, Pisilli e Chiesa, e ha annunciato anche l'inserimento di un nome nuovo nella lista. La squadra si concentrerà sulla fase decisiva del percorso di qualificazione.

Prende forma la “missione Mondiale” della Nazionale italiana di calcio, che da domenica sera si ritroverà al Centro Tecnico Federale di Coverciano per preparare il delicato snodo dei playoff di qualificazione ai Mondiali in USA-Canada-Messico 2026. Il primo ostacolo sarà giovedì 26 marzo (ore 20.45, diretta Rai 1) allo stadio di Bergamo contro l’Irlanda del Nord, semifinale secca che indirizzerà il cammino degli Azzurri. In caso di vittoria, la Nazionale tornerà in campo martedì 31 marzo, in trasferta, contro la vincente della sfida tra Galles e Bosnia ed Erzegovina, con in palio il pass per la fase finale del Mondiale. Il commissario tecnico Gennaro Gattuso ha diramato una lista di 28 convocati, costruita nel segno di un equilibrio tra esperienza e nuove soluzioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

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