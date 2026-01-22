Inter Pisa, prima della partita di San Siro, annuncia l’acquisto ufficiale di un giovane talento cileno. La società toscana rafforza così la rosa in vista della sfida contro i nerazzurri, confermando l’impegno nel settore giovanile e nelle strategie di crescita del club. Un nuovo innesto che potrebbe influenzare l’andamento della stagione e le prossime competizioni.

Inter News 24 Inter Pisa: alla vigilia del match di San Siro contro i nerazzurri, la società toscana ha ufficializzato l’acquisto di un giovane talento. In un clima di grande attesa per la sfida di domani pomeriggio nel tempio del calcio milanese, il mercato regala un colpo di scena proprio per gli ospiti. Mentre i nerazzurri di Cristian Chivu, preparano le contromisure per riscattare il ko europeo, il club toscano ha scosso l’ambiente annunciando l’arrivo di Felipe Loyola. Il centrocampista cileno, classe 2005, è un profilo di grande dinamismo e prospettiva, capace di ricoprire più ruoli tra la linea mediana e la difesa grazie a una spiccata intelligenza tattica. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Pisa, il club toscano cala l’asso cileno prima della sfida a San Siro: nuovo acquisto ufficializzato

Leggi anche: Lazio Inter, Sarri sfida Chivu: a San Siro la prova del nove per il tecnico toscano per confermarsi in campionato

Leggi anche: Martinez Inter Kairat, San Siro in piedi per il portiere nerazzurri: applausi e cori prima della sfida europea!

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Biglietti Inter-Pisa Serie A | Inter.it; Dove vedere Inter-Pisa in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Inter-Pisa, arbitra Marcenaro; Diretta Inter-Pisa: formazioni, dove vederla in tv e live streaming su DAZN | DAZN News IT.

Inter, bilancio ampiamente favorevole contro il Pisa: i precedenti in Serie AI nerazzurri di Chivu, dopo il ko in Champions League contro l'Arsenal, tornano in campo contro la formazione di Gilardino ... fcinter1908.it

Dove vedere Inter - Pisa in TV e streamingInter vs Pisa saranno tra i protagonisti della 22° giornata di Serie A 2025/2026. Ecco quando inizia la partita e come vederla in streaming. tomshw.it

#Inter e #Pisa al 16° incrocio in Serie A: il bilancio è dalla parte dei nerazzurri x.com

INTER–PISA | 23 GENNAIO San Siro è pronto a spingere i nerazzurri in un match che, sulla carta e nelle quote, parla chiaramente Inter. I numeri non mentono: 6 gol segnati dall’Inter nei primi 10 minuti di gioco senza subirne nemmeno uno Chiv - facebook.com facebook