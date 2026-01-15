Il Comitato Pannella Sciascia Tortora si schiera a favore del sì nel referendum, sostenendo l'importanza di un voto consapevole. La sede storica del Partito Radicale, luogo simbolo di battaglie civili, ospita questa iniziativa. Contestualmente, il comitato denuncia lo spot dell’Anm, evidenziando il ruolo di associazioni e cittadini nel dibattito pubblico e nelle decisioni che riguardano il sistema giudiziario italiano.

“Oggi siamo alla sede del Partito Radicale, una sede iconica, storica dove si sono fatte tante battaglie civili. Siamo qui per presentare e rendere pubblica la denuncia che è stata fatta nei confronti del Comitato per il “no” al referendum che ha pubblicizzato con una serie di manifesti in tutta Italia una notizia che noi riteniamo non vera, grave per quello che riguarda il disorientamento che può creare nell’opinione pubblica ”. È quanto ha spiegato ai microfoni di Ageei, l’avvocato Fabio Federico a margine della presentazione della conferenza pubblica a sostegno del “sì” del “Comitato Pannella Sciascia Tortora” che lo vede coordinatore e che è stato istituito in vista del referendum del 22 e 23 marzo sulla riforma costituzionale circa la separazione delle carriere dei magistrati. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Referendum: radicali in campo per il sì. Ecco il “Comitato Pannella Sciascia Tortora”. E denunciano lo spot dell’Anm

Leggi anche: Referendum, Cerno al Tg4: "Le sentenze politiche di certe toghe sono il vero spot per il comitato del sì"

Leggi anche: Referendum giustizia, lo spot-farsa? La contromossa dei magistrati per il "Sì"

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Quando al referendum sulla giustizia ti dicono di votare No “perché lo dice Allah”, forse qualche domanda è il caso di farsela. Predicatori social, amici di imam espulsi e ambienti radicali si lanciano nell’esercizio della propaganda. Strano Neanche troppo. Da facebook

Predicatori social, amici di imam espulsi e ambienti radicali si lanciano nell’esercizio della propaganda. Se questi sono i testimonial del No, il Sì diventa, ancora di più, una scelta di buonsenso. x.com