Arianna Meloni smonta le bugie sul referendum, spiegando che non si tratta di un cataclisma e che molti magistrati sono favorevoli al sì. La parlamentare di Fratelli d’Italia ha precisato che il voto sulla separazione delle carriere previsto per marzo non riguarda il governo, smentendo le interpretazioni sensazionalistiche che cercano di usarlo come arma contro l’esecutivo. Meloni ha sottolineato come, invece, ci siano tanti giudici che supportano la riforma, contrariamente a quanto si vuol far credere.

Il referendum sulla separazione delle carriere del prossimo marzo non è un referendum sul governo: questo è un concetto che da mesi il centrodestra ripete a chi cerca di strumentalizzare l’interrogazione popolare come leva contro l’esecutivo. Lo ha ribadito nelle ultime ore anche Arianna Meloni in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, sottolineando che “non è un voto su Giorgia Meloni, come qualcuno vorrebbe far passare”. Per quello bisognerà aspettare il termine naturale del mandato, nel 2027: “Fino a quel giorno continueremo a lavorare per gli italiani e per la nostra nazione, forti del mandato politico ricevuto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Arianna Meloni smonta le bugie sul referendum: "Nessun cataclisma, molti magistrati sono per il sì"

Approfondimenti su arianna meloni

Arianna Meloni spiega le ragioni del Sì durante un comizio a Roma, sottolineando che la riforma della giustizia, definita da lei “storica”, mira a migliorare il sistema giudiziario italiano e non a colpire i magistrati.

Il referendum sulla Giustizia tiene banco e diventa sempre più acceso.

Ultime notizie su arianna meloni

Referendum, Arianna Meloni: Non è un voto sul governo. Scontro Nordio-GratteriIl capo della segreteria politica di Fratelli d'Italia e sorella della premier: Saremo tra le gente della moreierIl procuratore puntualizza: Non ho mai detto che i cittadini che voteranno Sì sono tu ... tg24.sky.it

Arianna Meloni e il referendum: «Andremo tra la gente a spiegare la riforma»Il capo della segreteria politica di FdI: non è un voto su Giorgia Meloni. Il giudizio sul governo arriverà alle elezioni del 2027 L'articolo Arianna Meloni e il referendum: «Andremo tra la gente a sp ... msn.com

"A #Torino uno spettacolo indegno" Arianna Meloni a #4disera Weekend - facebook.com facebook

Alla presentazione del libro di Claudio Cerasa, parla Arianna Meloni: “Vannacci Non ci preoccupa”. Di @RuggieroMontene e Alessandro Luna x.com