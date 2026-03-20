Nella notte, il Kuwait ha riferito che i droni iraniani hanno colpito nuovamente la raffineria di Mina Al-Ahmadi, causando incendi in più unità. Nel frattempo, Israele ha annunciato una nuova serie di attacchi contro obiettivi a Teheran, in un quadro di escalation nel conflitto in Medio Oriente. La situazione rimane tesa e in rapido sviluppo nella regione.

Home > Esteri > Prosegue la guerra in Medio Oriente. Il Kuwait ha dichiarato nella notte che la raffineria di petrolio di Mina Al-Ahmadi è stata nuovamente attaccata da droni iraniani, provocando incendi in diverse unità. Intanto le truppe della Idf hanno affermato che gli attacchi sono diretti contro “le infrastrutture del regime terroristico iraniano a Teheran”. Gli Stati Uniti stanno accelerando il dispiegamento di navi e migliaia di marines nell’area del Golfo, mentre da 6 Paesi, tra cui l’Italia, arriva la proposta di un piano di sicurezza per lo Stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, droni su una raffineria di petrolio in Kuwait. Israele: “Nuova ondata di attacchi su Teheran”

Articoli correlati

Iran, la guerra in diretta: Israele colpisce 130 infrastrutture a Teheran. Attacco iraniano su raffineria di petrolio in KuwaitLe ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: l'esercito israeliano ha annunciato di aver avviato una nuova ondata di attacchi...

Iran, ondata di attacchi di Israele su Beirut e Teheran. Droni su ambasciata Usa a Baghdad. Esplosioni a DubaiIran, tutte le notizie di oggi martedì 17 marzo – La diretta Continua il conflitto tra Usa e Israele contro l’Iran: ondata di attacchi di Israele su...

Top Developments: Fighter Jets Crash in Kuwait, Iran's Drones Strike Saudi Refinery | Spotlight

Contenuti e approfondimenti su Iran droni su una raffineria di...

Temi più discussi: Potenza di fuoco dell’Iran: missili, droni e la minaccia che può arrivare fino all’Europa; Iran, come funziona la strategia del lancio dei droni verso gli Emirati Arabi?; I droni iraniani che hanno cambiato la storia dei conflitti; Trump chiede aiuto per Hormuz, l'Europa si sfila. Israele invade il Libano, un milione di profughi.

Guerra Iran, incendio in una raffineria del Kuwait dopo attacchi di droni. Meloni: «Non penso a missione militare a Hormuz»I prezzi del greggio sono scesi di oltre il 2% dopo che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che l'Iran sta subendo una «decimazione» e che la guerra finirà prima di quanto ... ilmattino.it

Guerra Iran, la diretta. Trump: «Altri Paesi inviino navi per sicurezza Stretto di Hormuz». Attacco con droni su base militare a BaghdadGli Usa hanno preso di mira la strategica isola iraniana di Kharg, distruggendo esclusivamente i suoi obiettivi militari. Poco prima di salire a bordo dell'Air Force One diretto verso ... leggo.it

La guerra di Usa e Israele contro l'Iran continua a pesare sui voli da Malpensa. Sulle rotte cargo contrazione a due cifre e si vede già, in parte, l'impatto sulla nostra manifattura orientata all'export - facebook.com facebook

Trump, attacco Iran e Pearl Harbor: gelo con la premier giapponese x.com