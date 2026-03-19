Il Pallone d’Oro di Modric sbarca nel Museo Mondo Milan | tutti i dettagli

Nel Museo Mondo Milan è stato collocato il pallone d’Oro vinto da Modric. La premiazione è stata ufficializzata e il trofeo ora fa parte delle esposizioni del museo dedicato ai colori rossoneri. La notizia riguarda l’aggiunta di un oggetto simbolo di grande riconoscimento individuale nel patrimonio della struttura. La decisione è stata comunicata dal museo stesso.

Arriva una notizia strabiliante per tutti i tifosi rossoneri. Il Museo Mondo Milan si arricchisce, accogliendo dentro le sue mura un nuovo cimelio molto importante: da oggi sarà possibile vedere il Pallone d'Oro di Luka Modric. Un gesto importantissimo da parte del numero 14 rossonero, che ha voluto intensificare ancora di più il rapporto con il club e i propri tifosi. Per chi vorrebbe ammirare il trofeo, potrà recarsi al museo tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 19.00. Ecco, di seguito, tutte le informazioni a riguardo. (Fonte: Comunicato Stampa ACMilan) - Da oggi, il Museo Mondo Milan accoglie un nuovo speciale cimelio: il Pallone d'Oro di Luka Modric. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Il Pallone d’Oro di Modric sbarca nel Museo Mondo Milan: tutti i dettagli Articoli correlati Milan, Modric come Van Basten! Il suo Pallone d’Oro esposto nel museo del club: ma il futuro rimane incerto!Milan, Modric come Van Basten! Il suo Pallone d’Oro esposto nel museo del club: ma il futuro rimane incerto! Romero Tottenham, occhio all’ipotesi... Leggi anche: Modric come... Van Basten: il croato "presta" il suo Pallone d'oro al museo del Milan Contenuti utili per approfondire Il Pallone d'Oro di Modric sbarca nel... Temi più discussi: Il Milan mette Modric in vetrina: Luka presta il suo Pallone d'oro al museo rossonero; Modric come Van Basten: porta il suo Pallone d'Oro al museo del Milan; Modric Milan, esposto nel museo il Pallone d’Oro del 2018: il gesto d’affetto; Modric medita sul suo futuro: pressing di Allegri e squadra e dallo stesso fuoriclasse arriva un segnale da... Pallone d'Oro. Modric presta il suo Pallone d'Oro al Museo Mondo Milan: Fiero di essere rossoneroDa oggi, il Museo Mondo Milan accoglie un nuovo speciale cimelio: il Pallone d'Oro di Luka Modric. Un importante gesto simbolico verso i suoi tifosi. tuttomercatoweb.com Il Pallone d'Oro di Luka Modric arriva al Museo Mondo Milan! Info e dettagliDa oggi, il Museo Mondo Milan accoglie un nuovo speciale cimelio: il Pallone d'Oro di Luka Modri?. Un importante gesto simbolico verso i suoi tifosi del ... milannews.it Il Pallone d’Oro di Modric al Mondo #Milan Museum x.com Luka Modric e il suo pallone d’oro esposto a casa Milan nella sala dei trofei:”Sin dal primo giorno in cui ho indossato questa maglia, ho avvertito una sensazione indescrivibile: per me, essere un giocatore di questo Club significa realizzare un sogno. Condi - facebook.com facebook