Mobilità ATA 2026 2027 il 23 marzo via le domande | ecco i MODULI utili
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato l’ordinanza n. 43 del 12 marzo 2026, che stabilisce le indicazioni e le scadenze per le domande di mobilità ATA 20262027. Le domande saranno disponibili a partire dal 23 marzo e i moduli necessari sono stati resi noti. La procedura riguarda il personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole italiane.
Con l’ordinanza n. 43 del 12 marzo 2026 il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fornito le indicazioni e le scadenze per le domande di mobilità 20262027. Per il personale ATA le istanze devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale Istanze Online (POLIS). L'articolo Mobilità ATA 20262027, il 23 marzo via le domande: ecco i MODULI utili. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Articoli correlati
Mobilità docenti e personale Ata, domande al via il 16 marzo: le novità del 2026Il Ministero dell’Istruzione ha diffuso una circolare che comunica l’inizio delle domande per la mobilità dei docenti e del personale Ata...
Leggi anche: Mobilità personale ATA 2026/2027, online l’ORDINANZA: domanda su Istanze Online dal 23 marzo al 13 aprile. Date da ricordare e cosa sapere
Approfondimenti e contenuti su Mobilità ATA 2026 2027 il 23 marzo via...
Temi più discussi: Mobilità scuola 2026/2027 personale docente, educativo e ATA; Mobilità 2026/27: pubblicata l’Ordinanza. Domande al via dal 16 marzo (SCHEDA); Mobilità per il triennio 2025/26-2027/28, il testo del CCNI sottoscritto al Ministero il 10 marzo 2026; Mobilità personale ATA 2026/2027, online l'ORDINANZA: domanda su Istanze Online dal 23 marzo al 13 aprile. Date da ricordare e cosa sapere.
Mobilità scuola 2026/2027 personale docente, educativo e ATALa normativa e gli approfondimenti per presentare domanda di mobilità territoriale (trasferimento) o professionale (passaggio di ruolo, cattedra o profilo). Destinatario è solo il personale a tempo in ... flcgil.it
Mobilità ATA 2026/2027: modulistica, autodichiarazioni e bollettini ufficialiDal 23 marzo al 13 aprile 2026 il personale interessato potrà presentare domanda di mobilià per l’a.s. 2026/2027.Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entr ... tecnicadellascuola.it
Mobilità, da sabato torna il servizio serale autobus per Lido Azzurro. Si tratta di un primo intervento in attesa del Tavolo tecnico-operativo coordinato dal Questore Da sabato 21 marzo Kyma Mobilità ripristinerà il servizio serale verso Lido Azzurro, sospeso nei - facebook.com facebook
#TG2000 - #Monopattini, dal 16 maggio #targa e #assicurazione obbligatori #18marzo #Mobilità #Trasporti #CodicedellaStrada #Salvini #Cronaca #NEWS #TV2000 @tg2000it @mitgov_it x.com