Mobilità ATA 2026 2027 il 23 marzo via le domande | ecco i MODULI utili

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato l’ordinanza n. 43 del 12 marzo 2026, che stabilisce le indicazioni e le scadenze per le domande di mobilità ATA 20262027. Le domande saranno disponibili a partire dal 23 marzo e i moduli necessari sono stati resi noti. La procedura riguarda il personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole italiane.