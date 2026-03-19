Docente in assegnazione provvisoria grazie a deroga over 65 il prossimo anno dovrà tornare nella sede di titolarità?

Durante il question time dell’11 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Attilio Varengo della Cisl Scuola, si è discusso di una questione riguardante la mobilità del personale docente, educativo e ATA per il triennio 202526-202728. In particolare, si è parlato di un docente in assegnazione provvisoria grazie a una deroga per over 65 che, il prossimo anno, dovrebbe tornare nella sede di titolarità.

Nel question time dell’11 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Attilio Varengo della Cisl Scuola, è stata affrontata una questione relativa alla mobilità del personale docente, educativo e ATA per il triennio 202526-202728. Se per la fase di mobilità in senso stretto non ci sono stati i tempi di intervento, per le assegnazioni provvisorie è stato richiesta una modifica alla normativa. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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