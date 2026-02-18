Studenti promossi | ma il 12,3% non ha competenze adeguate e il tasso di abbandono al primo anno di Università è al 6,3%

Secondo il rapporto Senso della scuola, senso del lavoro dell’Osservatorio Iride, il 12,3% degli studenti promossi alle superiori non possiede competenze adeguate, mentre il tasso di abbandono universitario al primo anno raggiunge il 6,3%. La ricerca rivela anche che molti giovani si fermano prima di completare il percorso di studi, spesso a causa di difficoltà nel mantenere il passo con gli studi. I dati dell’Invalsi evidenziano come il fenomeno della dispersione scolastica sia più complesso del semplice abbandono, coinvolgendo anche studenti che continuano a studiare senza però acquisire le competenze richieste.

Matematica scoglio degli studenti italiani: solo il 49,2% ha competenze adeguate alla maturità, mentre il gender gap penalizza le studentesse di 7,6 puntiIl Rapporto Invalsi 2025 evidenzia che solo il 49,2% dei maturandi possiede competenze matematiche adeguate.

Infarto e cure, la Cardiologia è al primo posto in Regione: tasso di mortalità al 2,3%La Cardiologia dell’Inrca di Ancona si distingue come eccellenza regionale nella gestione dell’infarto del miocardio, con un tasso di mortalità a 30 giorni tra i più bassi nelle Marche, attestandosi al 2,3%.

