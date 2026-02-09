Brindisi esplosivo per scardinare portavalori | il video dell’assalto

Questa mattina, sulla statale tra Brindisi e Lecce, un gruppo di banditi ha assaltato un portavalori. Hanno usato un esplosivo per scardinare il veicolo blindato, causando una grande nuvola di fumo. L’assalto è avvenuto in pieno giorno, e i banditi sono riusciti a fuggire con un bottino ancora da quantificare. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che ora cercano di ricostruire la dinamica dell’attacco.

(Adnkronos) – I banditi che stamattina hanno assaltato un furgone portavalori sulla statale tra Brindisi e Lecce, al confine tra le due province, hanno utilizzato esplosivo per scardinare il mezzo blindato che ha causato una nuvola di fumo. Poi sono scappati nel territorio di Squinzano in provincia di Lecce. I banditi indossavano tute bianche e nere ed erano armati di fucili. La maggior parte indossava il passamontagna. All'azione hanno assistito gli automobilisti che si trovavano sulla carreggiata opposta, peraltro interessata da lavori e quindi a una sola corsia, e che hanno pubblicato sui social il video dell'azione.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Approfondimenti su Brindisi Lecce Assalto a furgone portavalori sulla Lecce-Brindisi, l’esplosione del veicolo e il blitz in diretta – Video Questa mattina sulla Lecce-Brindisi, un furgone portavalori è stato assaltato sulla statale 613, vicino a Tuturano. Assalto a portavalori sulla Lecce Brindisi, conflitto a fuoco tra carabinieri e commando: due fermati VIDEO Questa mattina sulla superstrada tra Lecce e Brindisi è scoppiato il caos. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Brindisi Lecce Argomenti discussi: Milano Cortina, le gare di oggi: da Franzoni e Paris al freestyle, il programma e dove vedere gli azzurri; Dopo gli arresti a Galatone, un inseguimento: su una seconda auto altri indagati; Sanremo 2026, Ermal Meta: Canto i figli di tutti, l’Eurovision? Porterei il mio messaggio. Brindisi, esplosivo per scardinare portavalori: il video dell’assaltoAccetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto. (Adnkronos) – I banditi che stamattina hanno assaltato un furgone portavalori sulla statale tra Brindisi e Lecce, al confine tra le due ... pianetagenoa1893.net Assaltato portavalori sulla superstrada Lecce-Brindisi: i malviventi armati e l'esplosione del furgone(LaPresse) Assalto lunedì mattina a un furgone portavalori lungo la superstrada statale Lecce–Brindisi, dove ... msn.com Commando armato assalta portavalori lungo la superstrada Brindisi-Lecce, altezza Tuturano - È accaduto questa mattina (lunedì 8 febbraio) intorno alle 8.30 - La scena è finanche stata filmata in diretta: come si può notare, è stato impiegato dell'esplosivo per facebook Un furgone portavalori è stato assaltato sulla statale 613, la superstrada che collega Lecce a Brindisi, all'altezza di Tuturano. Ci sarebbe stato un conflitto a fuoco con i carabinieri. Non risulta che ci siano feriti. Nel video condiviso da Claudio Stefanazzi, deputa x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.