Foggia assalto a furgone portavalori su autostrada A14 | esplosivo per aprire blindato

Nella mattinata di oggi, sulla tratta foggiana dell'autostrada A14, si è verificato un assalto a un furgone portavalori. La rapina, avvenuta tra Cerignola est e il bivio per la A16 Napoli Canosa, ha coinvolto l'uso di esplosivi per aprire il blindato. L'episodio rappresenta un grave episodio di criminalità stradale nella zona, con conseguenze ancora in fase di verifica.

(Adnkronos) – Una banda ha messo a segno una rapina ad un portavalori sul tratto foggiano dell'autostrada A14 Bologna Taranto, all'altezza del km 595 tra Cerignola est e il bivio per la A16 Napoli Canosa. Preso di mira un veicolo blindato che viaggiava in direzione sud. Secondo la prima ricostruzione, i banditi hanno esploso dei .

