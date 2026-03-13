Terni stalking contro l’ex compagna | viola il divieto di avvicinamento e spegne il braccialetto elettronico

A Terni, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo già noto alle forze dell'ordine, accusato di aver violato il divieto di avvicinamento e di aver spento il braccialetto elettronico. L’uomo era sottoposto a misure cautelari nell’ambito di un procedimento per atti persecutori nei confronti della ex compagna. I controlli hanno portato alla sua cattura e al ripristino delle misure di sorveglianza.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vicenda ha avuto origine a gennaio di quest’anno, quando una donna si è rivolta alla Questura di Terni per denunciare i comportamenti persecutori dell’ex compagno. L’uomo, non accettando la fine della relazione, avrebbe iniziato a presentarsi ripetutamente sotto l’abitazione della vittima e nei pressi del suo luogo di lavoro, contattandola in maniera insistente. In un’occasione, durante la relazione, l’avrebbe anche aggredita. Tuttavia, secondo quanto emerso dagli accertamenti, l’uomo non avrebbe rispettato pienamente le prescrizioni, in particolare non mantenendo efficiente il dispositivo elettronico di controllo. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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