Viola il divieto di avvicinamento all' ex moglie arrestato 39enne
Un uomo di 39 anni di Licata è stato arrestato dai carabinieri di Palma di Montechiaro per aver violato il divieto di avvicinamento alla ex moglie. L’episodio si è verificato nel rispetto delle misure di tutela previste dalla legge, sottolineando l’importanza di rispettare le ordinanze restrittive per la tutela delle persone coinvolte.
Un uomo di 39 anni, di origini licatesi, è stato arrestato dai carabinieri di Palma di Montechiaro per aver violato il divieto di avvicinamento alla ex moglie. Già sottoposto alla misura cautelare, è stato sorpreso all’interno dell’abitazione della donna, in palese violazione delle prescrizioni. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
