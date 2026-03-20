Miro si è laureato campione ai Mondiali, mentre Flora si concentra sull’half pipe. La giovane atleta ha dichiarato che, una volta raggiunta la maturità, organizzerà un evento con i compagni di classe e ha intenzione di provare questa disciplina. Le sue parole riflettono un interesse per nuove sfide sportive e un impegno a mantenere i legami con i coetanei.

"Il viaggio della maturità? Organizzeremo sicuramente qualcosa assieme ai miei compagni. E in futuro potrei provare l’half pipe". Le parole sono di Flora Tabanelli, fresco bronzo olimpico che ieri si è raccontata a tutto tondo a ‘Barba e Capelli’, su Trc, in una trasmissione registrata proprio mentre il fratello Miro (i due in foto insieme) vinceva la prima storica gara di Coppa del Mondo per un atleta italiano nella specialità slopestyle, a Tignes. Il percorso verso la medaglia. "Sono stati mesi difficili – ha raccontato l’atleta dell’Esercito – ma già due settimane dopo l’infortunio, il 20 novembre, stavo festeggiando i miei 18 anni più serena: i medici mi avevano detto che c’era una speranza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Miro trionfa ai Mondiali. Flora pensa all’half pipe

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