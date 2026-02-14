Giappone trionfa nell’half-pipe olimpico di Livigno | Totsuka oro dominio nipponico e interrogativi sull’Italia

Yuto Totsuka ha vinto l’oro nell’half-pipe di Livigno, perché il Giappone ha mostrato la sua forza nello snowboard. La vittoria nipponica ha sorpreso molti, mentre in Italia si chiedono cosa sia andato storto. La finale si è svolta sotto gli occhi di un pubblico entusiasta, con Totsuka che ha eseguito una serie di trick impeccabili. La vittoria del Giappone apre interrogativi sulla preparazione degli atleti italiani, che hanno faticato a competere ai livelli degli avversari.

Il Giappone Domina l'Half-Pipe Olimpico a Livigno: Trionfo Giapponese e Riflessioni sull'Italia. Livigno è stata teatro di una notte magica per lo snowboard, con la finale dell'half-pipe alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 che ha visto il Giappone conquistare il podio con Yuto Totsuka in oro, Riusei Yamada in bronzo e l'argento all'australiano Scotty James. La competizione, svoltasi nella serata del 13 febbraio, ha incoronato un nuovo campione e ha sollevato interrogativi sulle strategie di sviluppo dello snowboard in Italia e in Europa. Totsuka Incoronato Re dell'Half-Pipe. Yuto Totsuka ha letteralmente infiammato la pista livignasca con una performance di altissimo livello.🔗 Leggi su Ameve.eu Olimpiadi: il Sol Levante illumina l'half-pipe di Livigno La finale di half-pipe a Livigno si è accesa grazie alla performance spettacolare di un atleta giapponese, che ha conquistato il pubblico con una serie di salti complicati. Olimpiadi: a Livigno parata di stelle per godersi le magie dell'half-pipe A Livigno ieri si è disputata la finale dello snowboard half-pipe femminile, attirando una folla di appassionati pronti a scoprire le acrobazie delle atlete, mentre oggi si svolgerà quella maschile, con i migliori snowboarder pronti a sfidarsi sulle tavole in un mix di velocità e stile che promette spettacolo.