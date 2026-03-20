Mio padre Vincenzo ucciso dal Covid | i medici come lui chiamati ‘eroi’ ora in quelle parole leggo solo ipocrisia

Nel quinto episodio del podcast ‘Oltre’, Bergamonews ricorda Vincenzo Leone, uno dei trenta medici che persero la vita in provincia di Bergamo durante la prima ondata di Covid. Il racconto si concentra sulla figura di Leone e sulla perdita subita dalla sua famiglia, mentre si riflette sulla percezione pubblica dei medici come eroi, parole che ora vengono commentate in modo critico.

Si chiama ‘Oltre’ il nuovo podcast di cronaca targato Bergamonews. Il quinto episodio, nei giorni che ricordano la pandemia, è dedicato a Vincenzo Leone, uno dei trenta medici che persero la vita in provincia di Bergamo durante la prima violentissima ondata. Ospite della puntata il figlio Carlo, con la sua toccante testimonianza. L’obiettivo del podcast – che potete ascoltare su www.bergamonews.it, sui nostri canali social e sulle principali piattaforme di streaming – non è solo parlare dei casi di cronaca, ma anche e soprattutto dare spazio alle vittime. E andare un po’ ‘oltre’, come suggerisce il nome. Perché storie come queste rivelano molto di noi, della società in cui viviamo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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