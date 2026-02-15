Il padre di un ragazzo di 18 anni investito e ucciso il 31 gennaio accusa Andrea Stroppa, consulente di Elon Musk, di non aver telefonato per esprimere le condoglianze. La vittima è stata travolta da un’auto condotta dal 32enne, e il padre si arrabbia perché nessuno dei responsabili si è ancora fatto sentire. La famiglia chiede spiegazioni e si dice sconvolta dal silenzio di Stroppa.

Il padre di Mirco Garofano ha detto di non aver ricevuto neanche una chiamata da Andrea Stroppa, il consulente di Elon Musk che ha travolto e ucciso il 18enne. Il 32enne è indagato con l’accusa di omicidio stradale per l’incidente avvenuto il 31 gennaio. “Sono trascorsi quindici giorni e Andrea Stroppa ancora non ci ha chiamato per chiedere scusa, o almeno mostrare di essere dispiaciuto. Totale silenzio”, è lo sfogo del genitore della vittima. Il padre del ragazzo investito e ucciso Giuseppe Garofano, il padre di Mirco, ha parlato con il Corriere della Sera esprimendo una certa delusione per il comportamento di Andrea Stroppa che ha investito e ucciso il figlio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ragazzo investito e ucciso dal consulente di Musk, rabbia del padre contro Andrea Stroppa: Non ci ha chiamati

Il padre di un ragazzo di 18 anni investito e ucciso da Andrea Stroppa, consulente di Elon Musk, si infuria perché Stroppa non ha nemmeno chiamato per le condoglianze.

Andrea Stroppa, responsabile italiano di Musk, è stato iscritto nel registro degli indagati dopo aver investito con la sua Smart un ragazzo di 18 anni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.