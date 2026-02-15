Ragazzo investito e ucciso dal consulente di Musk rabbia del padre contro Andrea Stroppa | Non ci chiamati
Il padre di un ragazzo di 18 anni investito e ucciso da Andrea Stroppa, consulente di Elon Musk, si infuria perché Stroppa non ha nemmeno chiamato per le condoglianze. La tragedia si è verificata il 31 gennaio, quando il giovane è stato travolto da un'auto condotta dal 32enne, senza ricevere alcun messaggio di solidarietà da parte di Stroppa.
Il padre di Mirco Garofano ha detto di non aver ricevuto neanche una chiamata da Andrea Stroppa, il consulente di Elon Musk che ha travolto e ucciso il 18enne. Il 32enne è indagato con l’accusa di omicidio stradale per l’incidente avvenuto il 31 gennaio. “Sono trascorsi quindici giorni e Andrea Stroppa ancora non ci ha chiamato per chiedere scusa, o almeno mostrare di essere dispiaciuto. Totale silenzio”, è lo sfogo del genitore della vittima. Il padre del ragazzo investito e ucciso Giuseppe Garofano, il padre di Mirco, ha parlato con il Corriere della Sera esprimendo una certa delusione per il comportamento di Andrea Stroppa che ha investito e ucciso il figlio. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Andrea Stroppa indagato per omicidio stradale: il referente italiano di Musk ha investito con la Smart un 18enne
Andrea Stroppa, responsabile italiano di Musk, è stato iscritto nel registro degli indagati dopo aver investito con la sua Smart un ragazzo di 18 anni.
Andrea Stroppa indagato per omicidio stradale a Roma, il papà di Mirco Garofano attacca il consulente di Musk
Andrea Stroppa, coinvolto nell’indagine per omicidio stradale a Roma, ha causato una reazione forte da parte del padre di Mirco Garofano, che lo ha criticato duramente.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Verderocca, sulla strada dove è morto un 18enne si viaggia a 124 all'ora: scatta il sit in di protesta; Andrea Stroppa indagato per omicidio stradale a Roma: l'uomo di Musk in Italia ha investito e ucciso un 18enne sulle strisce; Investito e ucciso a 18 anni a Roma, guidava Andrea Stroppa (referente italiano di Musk). Indagato per omicidio stradale; Andrea Stroppa indagato per omicidio stradale: il referente di Musk ha investito un diciottenne.
Parla il padre del ragazzo investito e ucciso da Stroppa, l'uomo di Musk in Italia: «Non ci ha chiamato per chiedere scusa»Parla Giuseppe Garofano, il padre di Mirco, il diciottenne travolto e ucciso a Roma la sera dello scorso 31 gennaio da Stroppa ... msn.com
Ragazzo di 18 anni investito e ucciso a Roma, Andrea Stroppa indagato per omicidio stradaleIl referente italiano di Elon Musk sarebbe stato al volante della Smart che il 31 gennaio scorso travolse il ragazzo ... ilsecoloxix.it
la Repubblica. . “Quel ragazzo è sbucato all’improvviso, non l’ho visto — dice Andrea Stroppa agli agenti della polizia locale — ho cercato di evitarlo ma non ce l’ho fatta. Mi dispiace molto. Non stavo correndo, mi sono subito fermato per soccorrerlo”. Sono le facebook
Sono ancora tanti i nodi da sciogliere relativamente alla dinamica che ha portato al tragico incidente costato la vita a Mirco Garofano, il 18enne morto la sera del 31 gennaio in seguito all'investimento da parte di Andrea Stroppa, il referente italiano di Eleon x.com