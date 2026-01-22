Difesa dell’Artico e minerali agli Stati Uniti | Groenlandia l’Europa resta cauta sull’intesa

L’annuncio degli Stati Uniti di ritirare i dazi e di non usare la forza per la Groenlandia ha suscitato reazioni misurate in Europa. Bruxelles e le capitali europee si mostrano prudenti, sottolineando l’importanza di un approccio condiviso e di una valutazione attenta delle implicazioni strategiche e ambientali legate alla difesa dell’Artico e delle risorse minerarie. La questione rimane delicata e richiede un’attenzione coordinata tra le parti coinvolte.

« Non può decidere Rutte da solo ». A Bruxelles e nelle principali capitali europee prevale un cauto sollievo dopo l'annuncio del ritiro dei nuovi dazi Usa e l'impegno di Donald Trump a non usare la forza per occupare la Groenlandia. La tensione si è allentata, ma la diffidenza resta alta. Nonostante il temporaneo dietrofront americano, l'Unione europea non si fida delle parole del presidente degli Stati Uniti né della mediazione del segretario generale della Nato Mark Rutte, considerato da molti governi troppo allineato alle posizioni di Washington. Il caso Groenlandia, per l'Ue, non può essere chiuso da un accordo bilaterale.

