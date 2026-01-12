Le provocazioni al prete poi il tentato investimento e le minacce col rosario | imputata una 52enne

Da lecceprima.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 52 anni residente nel basso Salento è imputata di stalking nei confronti di un parroco. Le accuse includono provocazioni, un tentativo di investimento e minacce con un rosario. La vicenda, che si è aperta oggi in tribunale a Lecce, rappresenta un nuovo capitolo nel procedimento giudiziario in corso.

LECCE – Si è aperto oggi un nuovo capitolo giudiziario per la 52enne residente in un comune del basso Salento accusata di stalking ai danni di un parroco. Il gup Angelo Zizzari ha accolto l’istanza presentata dall’avvocato difensore Biagio Palamà (in seguito alla notifica del giudizio immediato). 🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

Leggi anche: Frosinone, tre ammonimenti del Questore in pochi giorni: molestie, minacce e un tentato investimento

Leggi anche: Potenza Picena, colpi con una mazza da baseball al braccio e poi le minacce: condannato l?ex

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

provocazioni prete tentato investimentoLe provocazioni al prete, poi il tentato investimento e le minacce col rosario: imputata una 52enne - Il gup Angelo Zizzari ha accolto la richiesta della difesa della donna di procedere con il rito abbreviato condizionato dal suo esame. lecceprima.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.