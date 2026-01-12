Le provocazioni al prete poi il tentato investimento e le minacce col rosario | imputata una 52enne

Una donna di 52 anni residente nel basso Salento è imputata di stalking nei confronti di un parroco. Le accuse includono provocazioni, un tentativo di investimento e minacce con un rosario. La vicenda, che si è aperta oggi in tribunale a Lecce, rappresenta un nuovo capitolo nel procedimento giudiziario in corso.

«Dopo alcuni cori e provocazioni partiti dalla tifoseria locale, alcuni ultras bolognesi sono scesi dai mezzi e si sono avvicinati ai tifosi di casa, dando origine a momenti di contatto. » A Como, nelle ore che hanno preceduto la partita con il Bologna, la situazione - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.