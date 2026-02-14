Cassazione conferma | condanne per la morte di Salvatore Giordano alla Galleria Umberto I Napoli

La Cassazione ha confermato le condanne per la morte di Salvatore Giordano, avvenuta nel 2014 alla Galleria Umberto I di Napoli, a causa di un crollo di calcinacci. Dopo dodici anni di battaglie legali, la decisione definitiva chiude un capitolo di giustizia per la famiglia del ragazzo. La galleria, ancora oggi sotto osservazione, era stata chiusa temporaneamente dopo l’incidente.

Dodici Anni Dopo, Giustizia Definitiva per la Morte di Salvatore Giordano alla Galleria Umberto I. La Cassazione ha confermato le condanne per la morte di Salvatore Giordano, il quattordicenne colpito da un crollo di calcinacci alla Galleria Umberto I di Napoli nel luglio 2014. Due responsabili della manutenzione del condominio sono stati condannati a due anni di reclusione, mentre per un ex dirigente comunale le accuse più gravi sono state dichiarate prescritte. La sentenza pone fine a un lungo iter giudiziario, ma lascia aperte le questioni relative al risarcimento della famiglia e alla sicurezza del patrimonio storico.🔗 Leggi su Ameve.eu

Dopo dodici anni si avvicina la fine del processo per la morte di Salvatore Giordano, il ragazzo di 14 anni morto nel 2014 in un crollo in Galleria Umberto a Napoli.

