Cosca Capitale | la cassazione conferma le condanne per la prima ‘locale’ di ndrangheta a Roma

La Cassazione ha confermato le condanne per la prima ‘locale’ di ‘ndrangheta a Roma. La decisione mette fine a un lungo processo e riconosce ufficialmente l’esistenza di una presenza della criminalità organizzata calabrese nella capitale, già da tempo sotto osservazione delle forze dell’ordine.

Cosca Capitale. La cassazione conferma l’esistenza della prima ‘locale’ di ‘ndrangheta attiva a Roma. I giudici della seconda sezione penale della Suprema corte hanno sostanzialmente rigettato i ricorsi presentati contro la sentenza della Corte d’Appello di Roma, emessa nel febbraio dello scorso.🔗 Leggi su Romatoday.it

Approfondimenti su Cosca Capitale

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Cosca Capitale

Cosca Capitale: la cassazione conferma le condanne per la prima ‘locale’ di ndrangheta a RomaI giudici hanno rigettato i ricorsi che avevano portato a condanne per oltre 100 anni. Nel processo in abbreviato il boss Antonio Carzo era stato condannato a 18 anni ... romatoday.it

La Cassazione conferma: la ‘ndrangheta ha una locale a RomaROMA La Cassazione conferma l’esistenza della prima locale di ‘ndrangheta attiva nella Capitale. I giudici della seconda sezione penale della Suprema Corte hanno sostanzialmente rigettato i ricorsi ... corrieredellacalabria.it

Un’altra serie di blitz antidroga dei Carabinieri nella Capitale ha portato a 13 arresti per spaccio. Le operazioni hanno interessato diversi quartieri della città, tra cui Quarticciolo, Centocelle, Tor Bella Monaca, Tor Vergata, l’area sud-est, la zona della Stazione - facebook.com facebook