Omicidio Nada Cella la sentenza dopo 30 anni | 24 anni a Anna Lucia Cecere Due a Soracco

La Corte d'Assise di Genova ha emesso la sentenza dopo oltre 30 anni dall'omicidio di Nada Cella, avvenuto nel 1996 a Chiavari. Anna Lucia Cecere è stata condannata a 24 anni di reclusione, mentre due imputati sono stati assolti o condannati per altri reati. La decisione rappresenta l’epilogo di un procedimento lungo e complesso, che ha coinvolto numerosi approfondimenti e testimonianze.

(Adnkronos) – La Corte d'Assise di Genova ha condannato a 24 anni Anna Lucia Cecere, ritenuta responsabile del delitto di Nada Cella, avvenuto il 6 maggio 1996 a Chiavari nel Genovese. Dopo una camera di consiglio di sei ore, il presidente della Corte Massimo Cusatti ha letto il verdetto di condanna, escluse le aggravanti.

