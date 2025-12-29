Recenti insulti sui social hanno suscitato forte emozione in Gaetano Castrovilli, centrocampista del Bari. La moglie, Rachele Risaliti, ha condiviso un messaggio di protesta, esprimendo il dolore provocato da commenti offensivi e inappropriati. Questo episodio evidenzia come le parole online possano influenzare profondamente le persone, sottolineando l’importanza di un comportamento rispettoso e responsabile nel mondo digitale.

“Che il cancro vi divori tutti! Che i vostri figli e tutto ciò che avete muoiono!”. Questo il messaggio diffuso da Rachele Risaliti, moglie di Gaetano Castrovilli, centrocampista del Bari contro l’Avellino. Messaggi ricevuti in direct da un utente e condiviso dalla moglie del centrocampista, che ha scritto: “Sempre più spesso – scrive Risaliti – si leggoi eo messaggi di questo spessore, uno schifo, una vergogna. Troppi ultimamente. Il calcio dovrebbe essere un momento ludico e di divertimento, nonostante tutto. Sono veramente amareggiata, triste e schifata da tutto questo”. A prendere posizione a distanza di qualche giorno è stato lo stesso Castrovilli nelle sue storie Instagram, dove ha condiviso un messaggio del capitano Francesco Vicari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Leggere queste parole ha aperto una voragine nel mio cuore”: lo sfogo di Castrovilli dopo gli insulti social ricevuti

Leggi anche: “Dopo una serata alcolica, un mio amico si è addormentato sul mio divano e ci ha fatto la pipì. Il mattino dopo tutto puzzava ma quando gli ho chiesto di pagare la pulizia…”: lo sfogo su Reddit

Leggi anche: Insulti sessisti e illazioni becere, la sindaca dopo lo sfogo sui social: "Lo sanno le forze inquirenti"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Riccardo, l'imprenditore 20enne volontario in Pediatria: «Ero stato curato in quelle stanze da bambino»; Bonolis: “Mai rifatto Sanremo, ecco perché. Separazione? Le cose cambiano, anneghiamo se…”; A Gallipoli “Libro Aperto” porta la lettura oltre la biblioteca.

Leggere parole come queste ci riempie di gratitudine. Ogni riconoscimento, ogni sorriso e ogni messaggio ci ricordano perché amiamo ciò che facciamo. Grazie a chi continua a sceglierci, a credere in noi e a far parte della nostra storia, una portata alla volt - facebook.com facebook