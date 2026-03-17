Il 21 marzo, in prima serata su Rai1, Milly Carlucci condurrà “Canzonissima”, uno spettacolo che ripropone il grande varietà musicale. La trasmissione sarà trasmessa in diretta e presenterà un selezionato repertorio di canzoni considerate tra le più belle di sempre. Durante l’evento, il pubblico potrà riscoprire brani che hanno segnato diverse generazioni e momenti della vita.

Il 21 marzo, in diretta in prima serata, su Rai1 Milly Carlucci sarà al timone di “Canzonissima”: «Un viaggio tra le canzoni più belle di sempre dove ognuno ritroverà un pezzetto della propria vita». Riportare in scena uno dei programmi più amati della tv italiana è sicuramente una bella respon sabilità, cosa l’ha spinta a questa sfida? “Canzonissima” è uno dei titoli mitici, fa parte del patrimonio storico del Servizio Pubblico. Nel suo tesoro di famiglia Rai 1 ha delle trasmissioni che già solo a citarle provi gioia. Certo, oggi la sfida enorme è quella di riportare in onda un programma così importante senza deludere il pubblico, rinnovandolo di 50 anni, dandogli una veste che sia aggiornata al 2026. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - MILLY CARLUCCI: CANZONISSIMA RIPORTA IL GRANDE SPETTACOLO SU RAI1

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