Due militari sono stati aggrediti durante un intervento: uno è stato arrestato e l’altro denunciato, entrambi accusati di aver aggredito i carabinieri. L’arrestato è stato portato in caserma, mentre il denunciato sarà chiamato a rispondere delle stesse accuse. L’episodio si è verificato nel corso di una mattinata, quando le forze dell’ordine sono intervenute per gestire una situazione di tensione.

Uno in manette e uno denunciato, ma entrambi con lo steso "vizio" aggredire i carabinieri. I militari di Porto Sant’Elpidio hanno tratto in arresto un romeno di 46 anni durante l’esecuzione di un decreto di revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, emesso dalla Procura di Fermo. L’uomo è stato colpito dal provvedimento a causa della violazione delle prescrizioni impostegli, tra cui il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Nonostante fosse in affidamento in prova, con l’obbligo di permanere nella propria abitazione nelle ore serali e notturne, il 46enne non era stato trovato in casa durante un controllo. Successivamente erta stato individuato presso una sala giochi dove aveva mostrato insofferenza al controllo, aveva minacciato e aveva offeso i carabinieri, cercando persino di spintonarli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Militari aggrediti. Un arresto e una denuncia

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