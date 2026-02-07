uae tour donne tripletta di lorena wiebes ora salita per longo borghini

La ciclista olandese Lorena Wiebes conquista la sua terza vittoria nel UAE Tour donne, dominando la corsa fin dalla prima parte. La gara si avvicina alla salita di Jebel Hafeet, dove le atlete si preparano alla fase più impegnativa. Ora tocca a Elisa Longo Borghini, che punta a fare la differenza nella salita finale.

Lorena Wiebes, e chi sennò. L’olandese della SD Worx da un bel po’ è la velocista più forte al mondo e in questi giorni all’Uae Tour lo sta ribadendo: tre tappe e tre successi allo sprint, l’ultimo sul lungomare di Abu Dhabi dove per la verità l’irlandese Lara Gillespie l’ha fatta sudare. L’olandese, classe 1999 e campionessa della Milano-Sanremo in carica, è a quota 121 successi ma domenica, nell’ultima tappa della gare emiratina, dovrà cedere il primato: l’arrivo in salita di Jebel Hafeet, 156 chilometri, chiama le scalatrici e in particolare la tricolore Elisa Longo Borghini (Uae team-ADQ), che ha già vinto due volte l’Uae Tour. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

