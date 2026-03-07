Elisa Longo Borghini ha partecipato alle Strade Bianche, cercando di ottenere la vittoria e attaccando più volte durante la gara. Ha tentato diverse strategie per conquistare il successo in questa classica toscana sugli sterrati, perseguendo con determinazione il suo obiettivo. La ciclista ha commentato pubblicamente la sua esperienza, sottolineando la necessità di essere meno generose in alcune situazioni.

Elisa Longo Borghini ha animato a più riprese le Strade Bianche, attaccando in diverse occasioni e cercando in tutti i modi di vincere questa Classica sugli sterrati toscani per la seconda volta in carriera. La portacolori dell’UAE Team ADQ ci ha provato anche sullo strappo finale, ma all’ultima curva a gomito è stata sorpresa e si è dovuto accontentare della quarta posizione nella gara vinta dalla svizzera Elise Chabbey davanti alla polacca Kasia Niewiadoma e alla tedesca Franziska Koch. La vincitrice dell’ultimo Giro d’Italia ha analizzato la propria prestazione: “Non ho capito cos’è successo alle nostre spalle. Posso dire che la gara è stata tirata sin dall’inizio; si vedeva che le squadre francesi volevano fare la corsa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Elisa Longo Borghini: “Bisogna essere meno generose. Volevo vincere, ma chapeau”

