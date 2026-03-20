Milano-Sanremo 2026 | Tadej contro Mathieu e il mondo sta a guardare

Sabato 21 marzo, primo giorno di primavera, si svolgerà la 117ª edizione della Milano-Sanremo, la classica che apre le grandi classiche del ciclismo. Tadej e Mathieu sono i protagonisti principali di questa edizione, che si svolge su un percorso tradizionale e che richiama l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. La gara si terrà in un clima di grande attesa, con molti occhi puntati sui due corridori.

Con idealmente in sottofondo la famosa canzone dei Dik Dik, sabato 21 marzo, primo giorno di primavera, si disputerà la 117ma edizione della Milano-Sanremo, classica inaugurale tra le cinque monumento stagionali. Il percorso ricalcherà quello dell’anno scorso, eccezion fatta per una deviazione che causerà un allungamento di nove chilometri portando il totale complessivo a 298. Poco dopo le dieci la carovana muoverà da Pavia, transitando in Piemonte prima di raggiungere la Liguria dove, al chilometro 150, verrà affrontato il Passo del Turchino, in un tempo lontano spauracchio decisivo ma oggi degradato alla stregua d’un lungo cavalcavia. La discesa successiva terminerà a Voltri. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Milano-Sanremo 2026: Tadej contro Mathieu (e il mondo sta a guardare) Articoli correlati Tadej Pogacar debutta nel 2026 alle Strade Bianche, puntando alla Milano-SanremoÈ atteso un debutto di alto livello per tadej pogacar alle strade bianche: dopo un trimestre intenso in calendario, la stagione prende il via su un... Leggi anche: Strade Bianche 2026: Tadej Pogacar al debutto stagionale. La Milano-Sanremo obiettivo n.1 Contenuti e approfondimenti su Milano Sanremo 2026 Tadej contro... Temi più discussi: Pogacar: Vincere la Milano-Sanremo è una bella sfida; Milano-Sanremo: chi può fermare Tadej Poga?ar su Cipressa e Poggio?; Milano - Sanremo 2026: programma e percorso della corsa maschile · Ciclismo su strada; La UAE al fianco di Pogacar per la Classicissima: Del Toro secondo di lusso. Pogacar per vincere la Milano-Sanremo ha solo una possibilità: battere il vento e domare la CipressaAlla vigilia della Milano-Sanremo edizione 2026 tutta la concentrazione è rivolta alla sfida annunciata tra Mathie Van der Poel e Tadej Pogacar, i due ... fanpage.it Milano-Sanremo 2026: il borsino dei favoriti e le stellette. I possibili nomi a sorpresaSiamo alla vigilia. Domani sul lungomare ligure sarà grande spettacolo: in scena la prima Classica Monumento della stagione, la Milano-Sanremo, la corsa ... oasport.it Mathieu van der Poel torna alla Milano-Sanremo e va a caccia del tris dopo i successi del 2023 e del 2025, sfidando ancora una volta Tadej Pogacar Segui tutta la Milano-Sanremo su D+, HBO Max ed Eurosport 2 Uomini - Dalle 9:45 live x.com Tom Pidcock ha mandato un segnale forte a pochi giorni dalla Milano-Sanremo. - facebook.com facebook