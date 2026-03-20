La Procura di Milano sta analizzando i dettagli dell’incidente del tram avvenuto il 27 febbraio, che ha provocato due morti e circa cinquanta feriti. La ricostruzione si concentra sulla sequenza temporale, con particolare attenzione alla telefonata fatta sei minuti prima dell’urto. L’indagine mira a chiarire i momenti precedenti e le eventuali responsabilità.

La Procura di Milano sta ricostruendo la sequenza temporale dell’incidente del tram verificato il 27 febbraio, un evento che ha causato due vittime e una cinquantina di feriti. Gli inquirenti stanno analizzando i tabulati telefonici del conducente per capire se una chiamata a un collega, avvenuta sei minuti prima dello schianto, abbia influito sulla guida durante i metri finali verso viale Vittorio Veneto. L’indagine si concentra sulla dinamica esatta tra piazza della e il palazzo di via Lazzaretto, dove il mezzo è finito contro l’edificio dopo aver saltato una fermata. Mentre la difesa nega l’uso del telefono al momento dell’impatto, la magistratura vuole collocare ogni secondo su una timeline precisa per escludere o confermare la distrazione come causa scatenante del deragliamento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano: la telefonata a 6 minuti dall’urto del tram

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