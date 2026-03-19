Un’indagine è in corso sul deragliamento del tram 9 a Milano. Si è scoperto che il conducente ha effettuato un’ultima telefonata a un collega sei minuti prima dell’incidente. Le autorità stanno esaminando i dettagli di quella conversazione e le circostanze che hanno preceduto lo schianto. Al momento non sono stati resi noti ulteriori elementi sulla dinamica dell’incidente.

di Anna Giorgi e Nicola Palma MILANO Sei minuti. Tanto è trascorso tra l’ultima chiamata a un collega e lo schianto. Dalle analisi effettuate dalla difesa sul telefono del tranviere Pietro M., indagato per disastro ferroviario, omicidio e lesioni colpose nell’inchiesta sul deragliamento del tram 9 che ha causato due morti e 54 feriti, non risultano telefonate o altri contatti nei momenti immediatamente precedenti all’uscita dai binari e allo schianto contro un palazzo di viale Vittorio Veneto. Risulterebbe, secondo la difesa rappresentata dai legali Benedetto Tusa e Mirko Mazzali, solo quella chiamata al collega, che dovrebbe essere colui a cui M. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’indagine sullo schianto del tram 9. L’ultima telefonata del conducente sei minuti prima del deragliamento

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