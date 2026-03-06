Il conducente del tram deragliato a Milano ha chiamato un collega 15 minuti prima dello schianto

Il conducente del tram che si è schiantato a Milano il 27 febbraio ha contattato un collega circa 15 minuti prima dell'incidente, riferendo di aver subito un infortunio a un piede. La comunicazione, registrata prima del deragliamento, ha attirato l'attenzione degli investigatori che stanno analizzando le dinamiche dell'accaduto. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato reso noto riguardo al contenuto della telefonata.

Dal tram deragliato a Milano “nessun alert prima dello schianto”. L’ipotesi: malore o distrazione, analisi sulla scatola neraMilano – L’autista del Tramlink numero 9, prima del deragliamento in viale Vittorio Veneto, non avrebbe inviato alcuna comunicazione alla centrale...

Tram deragliato a Milano, il momento dello schiantoUn tram della linea 9 è deragliato a Milano intorno alle ore 16 di venerdì mentre procedeva da piazza Repubblica verso Porta Venezia.

