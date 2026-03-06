Il conducente del tram deragliato a Milano ha chiamato un collega 15 minuti prima dello schianto

Il conducente del tram che si è schiantato a Milano il 27 febbraio ha contattato un collega circa 15 minuti prima dell'incidente, riferendo di aver subito un infortunio a un piede. La comunicazione, registrata prima del deragliamento, ha attirato l'attenzione degli investigatori che stanno analizzando le dinamiche dell'accaduto. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato reso noto riguardo al contenuto della telefonata.

Il conducente del tram deragliato a Milano lo scorso 27 febbraio avrebbe chiamato un collega per dirgli di essersi fatto male a un piede 15 minuti prima dell'incidente.