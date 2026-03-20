Milano incendio Torre dei Moro | 9 condanne e 4 assoluzioni pene fino a 3 anni

A Milano, nel processo legato all’incendio della Torre dei Moro avvenuto il 29 agosto 2021, sono state pronunciate nove condanne, con pene che vanno da tre mesi a otto anni, e quattro assoluzioni. L’incendio, che interessò il grattacielo senza provocare vittime, ha portato a questa decisione giudiziaria, che si riferisce a un procedimento per disastro colposo.

(Adnkronos) – Nove condanne (dai tre anni agli otto mesi) e quattro assoluzioni nel processo per disastro colposo per il maxi incendio del grattacielo Torre dei Moro che prese fuoco il 29 agosto del 2021 a Milano, senza causare vittime. Al centro del processo la società spagnola Alucoil, che produsse i pannelli del rivestimento 'a. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Incendio alla Torre dei Moro di Milano: 9 condanne e 4 assoluzioniMilano, 20 marzo 2026 – Il tribunale di Milano ha stabilito condanne da otto mesi a tre anni per nove dei tredici imputati nel processo per il maxi... Rogo della Torre dei Moro. La pm chiede 12 condanne con pene da 3 fino a 8 anniNella requisitoria la pm Marina Petruzzella ha chiesto 12 condanne a pene che vanno da 3 anni e 6 mesi fino ad 8 anni nel processo relativo al rogo... Incendio Torre dei Moro, la Procura chiede otto anni di carcere: “Responsabilità chiare” Tutto quello che riguarda Milano incendio Torre dei Moro 9... Temi più discussi: Milano, principio d'incendio su un tram della linea 27: l'intervento dei vigili del fuoco; Fiamme sul tram 27 a Milano: le scintille e l'incendio; Principio di incendio su un tram a Milano, illesi i passeggeri; Milano, principio di incendio sul tram 27: a bordo una ventina di passeggeri. Incendio alla Torre dei Moro di Milano: 9 condanne e 4 assoluzioniIl complesso residenziale di 18 piani di via Antonini andò distrutto dalle fiamme il 29 agosto 2021. La condanna più alta per Teodoro Martinez Lopez, legale rappresentante della produttrice spagnola d ... msn.com Incendio Torre dei Moro, 9 condanne fino a 3 anni: la sentenzaIl Tribunale di Milano ha condannato 9 imputati a pene comprese tra gli 8 mesi e i 3 anni nel processo per disastro colposo con al centro il rogo della Torre dei Moro. Il grattacielo di 18 piani prese ... tg24.sky.it Mathieu van der Poel torna alla Milano-Sanremo e va a caccia del tris dopo i successi del 2023 e del 2025, sfidando ancora una volta Tadej Pogacar Segui tutta la Milano-Sanremo su D+, HBO Max ed Eurosport 2 Uomini - Dalle 9:45 live x.com Parlano il sindaco di Milano Sala, il ministro Giorgetti, gli imprenditori Tronchetti Provera e Catella, il ceo di Borsa Italiana Testa, i presidenti di Milan e Inter Scaroni e Marotta e il presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 Malagò - facebook.com facebook