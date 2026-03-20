A Milano, la via Micene, situata nel quartiere di San Siro, è stata intitolata a Giuseppe Pinelli, figura nota per essere stato un anarchico e un partigiano. La cerimonia si è svolta ieri, con il sindaco presente per un atto di riconoscenza. La strada si trova nel quadrilatero di Milano Ovest, tra le case popolari.

Milano Ovest, quadrilatero di San Siro. Via Micene, la strada che da ieri porta il nome di Giuseppe Pinelli, è un imbuto tra le case popolari. "L’anarchico e partigiano" (così si legge sotto la targa), morto precipitando da una finestra della Questura nella notte tra il 15 e il 16 dicembre 1969, viveva a cinquanta metri da qui insieme alla sua famiglia: la moglie Licia e le figlie Claudia e Silvia. Un’intitolazione che arriva dopo 57 anni fatti di "archiviazioni e manipolazioni", ricordano le figlie dell’anarchico accusato ingiustamente della strage di piazza Fontana – una bomba che esplose all’interno della Banca Nazionale dell’Agricoltura il 12 dicembre di quell’anno – nella quale persero la vita 17 persone. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Milano e la via per Pinelli: "Anarchico e partigiano". Sala: atto di riconoscenza

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