Milano via Pinelli | 57 anni dopo la città dedica una strada al ferroviere anarchico e partigiano 18esima vittima della strage di piazza Fontana

A Milano, in via Pinelli, è stata intitolata una strada al ferroviere anarchico e partigiano, riconosciuto come la 18esima vittima della strage di piazza Fontana. La cerimonia si è svolta il 19 marzo 2026, a 57 anni dall’attentato che provocò numerose vittime e cambiò il corso della storia cittadina. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalle autorità locali con un’assegnazione simbolica e commemorativa.

Milano, 19 marzo 2026 – Dopo 57 anni dall'attentato di piazza Fontana e dopo quella notte in Questura macchiata dalla morte di Giuseppe Pinelli, Milano da oggi ha una via intitolata al ferroviere " anarchico e partigiano" - come si legge sulla targa - che fu accusato e poi scagionato per la bomba alla Banca dell'Agricoltura. Tante le persone che si sono trovate in via Micene, nel quartiere San Siro, dove Pinelli ha abitato con la moglie Licia e le figlie Claudia e Silvia: le istituzioni cittadine con il sindaco Giuseppe Sala, assessori, consiglieri comunali, i partigiani dell’Anpi, Arci, attivisti dello spazio Micene e del comitato di quartiere che raccolse le firme – oltre cinquemila alla fine – per questa intitolazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano, via Pinelli: 57 anni dopo la città dedica una strada al ferroviere anarchico e partigiano, “18esima vittima della strage di piazza Fontana” Articoli correlati Leggi anche: Lodo e l’anarchico ucciso innocente: "Sotto i 30 anni sanno chi è Cucchi ma spesso non conoscono Pinelli" Leggi anche: Guenzi e il caso Pinelli: "L’anarchico di Dario Fo? Oggi è testo universale" Tutti gli aggiornamenti su Milano via Pinelli 57 anni dopo la... Milano dedica una via a Giuseppe Pinelli, 'anarchico e partigiano'(ANSA) - MILANO, 19 MAR - Una strada dedicata a Giuseppe Pinelli nel quartiere San Siro di Milano, a pochi passi dalla casa in cui visse con la famiglia: via Giuseppe Pinelli - anarchico, partigiano ... notizie.tiscali.it La via per Pinelli non c’entra con la partita di Calabresi al Comune di Milano: basta ostracizzarloL’intitolazione dell’ex via Micene all'anarchico è un giusto omaggio. Mi spiace per chi critica su altro (dal blog) ... ilfattoquotidiano.it