Domani al Teatro Aurora di Scandicci prende il via la rassegna Auroradisera con la rappresentazione di

Al via domani al Teatro Aurora di Scandicci, la rassegna Auroradisera. Appuntamento alle 21,15 con ‘ Morte accidentale di un anarchico ’ di Dario Fo e Franca Rame. A salire sul palco in questo primo spettacolo della rassegna frutto della collaborazione tra la Fondazione Toscana Spettacolo e il Comune di Scandicci, sarà il frontman dello Stato Sociale, Lodo Guenzi, che sarà impegnato in questa commedia dedicata alla morte dell’anarchico Giuseppe Pinelli. Guenzi, quanto è attuale oggi questo spettacolo? "Sicuramente c’è da scoprire l’universalità di questo testo. E lo facciamo in un momento nel quale cambiano gli interpreti, e quindi si esce fuori dalla infinita cappa di fascino e personalità di chi l’ha scritto, che per inciso è anche uno dei più grandi attori nella storia di questo Paese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Guenzi e il caso Pinelli: "L’anarchico di Dario Fo? Oggi è testo universale"

"Morte accidentale di un anarchico", Guenzi nella farsa di Fo e RameGiorgio Gallione dirige per la prima volta Dario Fo, portando in scena ‘Morte accidentale di un anarchico’.

'Morte accidentale di un anarchico' con Lodo Guenzi“Morte accidentale di un anarchico” di Dario Fo e Franca Rame torna in scena a La Città del Teatro di Cascina, con Lodo Guenzi nel cast.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Guenzi e il caso Pinelli: L’anarchico di Dario Fo? Oggi è testo universale; Morte accidentale di un anarchico, la risata storta del Matto di Lodo Guenzi tra satira e politica; Porto in scena le ingiustizie. Lodo Guenzi questa sera al Pergolesi di Jesi con Morte accidentale di un anarchico; Morte accidentale di un anarchico di Dario Fo e Franca Rame, con Lodo Guenzi al Teatro Giordano.

Guenzi e il caso Pinelli: L’anarchico di Dario Fo? Oggi è testo universaleAl via domani al Teatro Aurora di Scandicci, la rassegna Auroradisera. Appuntamento alle 21,15 con ‘Morte accidentale di un anarchico’ di Dario Fo e Franca Rame. A salire sul palco in questo primo ... msn.com

«Morte accidentale di un anarchico», la risata storta del Matto di Lodo Guenzi tra satira e politicaUn omaggio al genio controcorrente di Dario Fo nello spettacolo che ripercorre la storia italiana del ’69 tra ironia, tragedia e riflessione. Da stasera in scena a Francavilla, Conversano, Foggia e Pu ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Non è ancora chiaro se i ladri siano riusciti nell’intento di incassare il denaro contenuto nell’apparecchio, sradicato probabilmente con un mezzo meccanico e portato via. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Scalea - facebook.com facebook