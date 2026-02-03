Massimiliano Allegri si presenta a Milanello e parla della sfida di stasera contro il Bologna. Il tecnico dei rossoneri spiega che la corsa ai posti Champions è aperta e ci sono cinque squadre in lotta per tre posti. Allegri menziona anche i nuovi acquisti: Giménez, Leao e Pulisic, che potrebbero fare la differenza in questa fase del campionato. La partita si gioca alle 20:45 allo stadio Dall’Ara.

Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, ha presentato, ieri pomeriggio in conferenza stampa a Milanello, i temi principali di Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma stasera, alle ore 20:45, allo stadio 'Dall'Ara'. Le dichiarazioni più importanti di Allegri sono state riportate, tra i quotidiani sportivi in edicola, anche dal 'Corriere dello Sport'. «Il Bologna viene da una bella vittoria in Europa League ma con un solo successo nelle ultime 10. Troveremo una squadra che vorrà battere il Milan e che vorrà dimostrare che questi risultati negativi sono una coincidenza. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Allegri: “Champions, siamo in 5 per 3 posti. Nuovi acquisti? Giménez, Leao e Pulisic”

