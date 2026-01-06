Pulisic e Leao in Milan-Genoa torna la coppia titolare di Allegri

In occasione di Milan-Genoa, Massimiliano Allegri potrebbe schierare nuovamente la coppia offensiva formata da Leao e Pulisic, considerando le ultime scelte tattiche. Questa riunione in avanti punta a rafforzare l’attacco dei rossoneri, offrendo una soluzione più stabile e coerente per la fase offensiva della squadra, nel rispetto delle indicazioni e delle possibilità di formazione a disposizione dell’allenatore.

Milan-Genoa, Massimiliano Allegri dovrebbe puntare finalmente sulla coppia titolare in avanti, ovvero Leao con Pulisic. Ecco le novità da 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pulisic e Leao, in Milan-Genoa torna la coppia titolare di Allegri Leggi anche: Milan, Leao e Pulisic di nuovo insieme: Allegri sogna la coppia per il primato Leggi anche: Milan, Allegri pensa al Derby: coppia Leao-pulisic? Anguissa salta la Supercoppa. Su Modric… Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Non giocano mai insieme, ma segnano più di tutti: Milan, il paradosso di Leao e Pulisic; Probabili formazioni Milan-Genoa: chi gioca titolare e le ultime su Gabbia, Fofana, Pulisic, Leao, Colombo ed Ekuban; Milan, Pulisic-Leao è la coppia mai vista (solo due volte). Allegri spera di lanciarli insieme con il Genoa; Serie A, Cagliari-Milan 0-1: la decide un gol di Leao. Rossoneri tornano primi. HIGHLIGHTS. Leao e Pulisic potrebbero giocare insieme contro il Genoa dopo 144 giorni - La tanto attesa sinergia tra Leao e Pulisic potrebbe finalmente realizzarsi, generando nuovi scenari tattici per il Milan sotto la guida di Massimiliano Allegri. notiziemilan.it

Milan Genoa, il recupero totale di Pulisic è sempre più vicino e Allegri pensa al tandem con Leao. Su Nkunku invece… - Milan Genoa, il recupero totale di Pulisic è sempre più vicino e Allegri pensa al tandem con Leao. milannews24.com

Il Milan li ritrova insieme dal 1': contro il Genoa sarà l'ora della coppia Leao-Pulisic - 144 giorni dopo Leao e Pulisic potrebbero finalmente calcare insieme il prato del San Siro rossonero. milannews.it

Pulisic e Leao i due migliori bomber in Serie A: il dato che premia gli attaccanti rossoneri - facebook.com facebook

Pulisic e Leao i due migliori bomber in Serie A: il dato che premia gli attaccanti rossoneri x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.